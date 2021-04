Fedez lancia la sua linea di smalti: sito va in crash in 2 minuti. Parte del ricavato andrà alle donne vittime di violenza (Di giovedì 22 aprile 2021) Fedez lancia la sua linea di smalti Noon VIDEO Fedez lancia la sua linea di smalti contro gli stereotipi, “NooN by Fedez”, il sito del prodotto va in crash dopo pochi minuti dal lancio per i “troppi accessi” e Parte del ricavato servirà a sostenere le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini. Insomma, il rapper si distingue ancora una volta per le sue azioni dal risvolto benefico e per le battaglie contro le barriere di genere. Il marito di Chiara Ferragni ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani da circa un anno sdoganando il ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)la suadiNoon VIDEOla suadicontro gli stereotipi, “NooN by”, ildel prodotto va indopo pochidal lancio per i “troppi accessi” edelservirà a sostenere ledidomestica e i loro bambini. Insomma, il rapper si distingue ancora una volta per le sue azioni dal risvolto benefico e per le battaglie contro le barriere di genere. Il marito di Chiara Ferragni ha iniziato a sfoggiaree decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani da circa un anno sdoganando il ...

