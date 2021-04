Fedez lancia la sua linea di smalti | sito in tilt in due minuti

(Di giovedì 22 aprile 2021)non ha fatto in tempo a condividere il video pubblicitario che i follower sono entrati numerosissimi sul, facendolo andare in crash per i troppi accessi, poco dopo averto la suadi, ha visto ilandare inper i troppi accessi. Si tratta della sua primadi“Noon by“. Il suo progetto è nato in collaborazione con Layla Cosmetics. Ma c’è di più, uno scopo benefico: una parte dei ricavati andrà infatti a Pangea Onlus, l’associazione che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini in ambito nazionale. Ecco la descrizione del prodotto: «Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed ...

