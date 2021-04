Ecco perché l’Onu vuole forze armate unificate in Libia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta cercando di organizzare una riunione specifica sulla Libia in cui portare a votazione una risoluzione per intimare a tutte le forze straniere di lasciare il Paese — fornendo con questa un’importante assistenza politico-diplomatica al governo di Abdelhamid Dabaiba, incaricato due mesi fa dal processo di voto del Foro di dialogo onusiano di riunire il Paese e portarlo alle elezioni che l’Onu ha già fissato per dicembre. Un traghettamento che deve avvenire in un quadro di massima stabilizzazione, processo per il quale curare l’aspetto militare è imprescindibile. Serve escludere le forze straniere (turche in Tripolitania; russe e non solo in Cirenaica); serve sciogliere le milizie locali; serve unificare queste ultime in forze armate al ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta cercando di organizzare una riunione specifica sullain cui portare a votazione una risoluzione per intimare a tutte lestraniere di lasciare il Paese — fornendo con questa un’importante assistenza politico-diplomatica al governo di Abdelhamid Dabaiba, incaricato due mesi fa dal processo di voto del Foro di dialogo onusiano di riunire il Paese e portarlo alle elezioni cheha già fissato per dicembre. Un traghettamento che deve avvenire in un quadro di massima stabilizzazione, processo per il quale curare l’aspetto militare è imprescindibile. Serve escludere lestraniere (turche in Tripolitania; russe e non solo in Cirenaica); serve sciogliere le milizie locali; serve unificare queste ultime inal ...

Porte girevoli tra politica e affari? Per i partiti non è un problema. Dalla Lega al Pd sono tutti d'accordo: 'La legge lo consente, tutto ... Ecco perché che ilfattoquotidiano.it insieme a the Good Lobby ha lanciato una campagna per chiedere al governo una legge che fermi le porte girevoli. Un fenomeno che rappresenta una delle più ...

Massimiliano di Giorgio su Leggo: 'I messaggi spezzati' Sicuramente conoscete anche voi qualcuno che per mandare un messaggio Whatsapp invia una parola, o una riga, alla volta. Ecco, perché ci sono persone che fanno csoì? Un problema di insicurezza o non sanno la differenza tra il tasto di ritrono a capo oppure di invio? Tutto è possibile. Whatsapp è pieno di idiosincrasie. ...

Cashback: «Ecco perché non deve essere cancellato» Corriere della Sera