Covid | fonti governo | 1 studente su 2 in aula | su scuola deroga massimo al 50%

Advertising

rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - Doct_Manhattan : RT @OrtigiaP: Coprifuoco: prima Conte ora Draghi, pericolosa torsione autoritaria Libertà fondamentali continuano ad essere lese arbitraria… - ErmesMoras1 : RT @OrtigiaP: Coprifuoco: prima Conte ora Draghi, pericolosa torsione autoritaria Libertà fondamentali continuano ad essere lese arbitraria… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti

Agenzia ANSA

Lo calcola una ricerca realizzata da Demoskopika elaborando dati ufficiali o daautorevoli ... 'Il turismo in ginocchio per ilfa gola ai sodalizi criminali', dice il presidente di ...Il gruppo del cachemire ha quindi superato i risultati pre -, esattamente come i colossi del ... l'indice che comprende 82 società internazionali attive nella produzione di energia da...Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Dovevano rientrare tutti in aula, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all'incidente tra governo e regioni. Il premier Mario Draghi, nella conferenza ...La durata della protezione dei vaccini non è ancora nota, ma l’ipotesi dichiarata da fonti dell’Ema è una piacevole sorpresa: «Non la conosciamo ancora con precisione, ma abbiamo dati riguardo alla ri ...