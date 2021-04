Coprifuoco, riaperture, zone gialle, green pass: cosa cambia dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Coprifuoco confermato alle 22, tornano le zone gialle, riapertura di bar e ristoranti solo all’aperto, riaprono musei, cinema e teatri, dal 15 maggio si può tornare in piscina, ma solo all’aperto, spostamento tra regioni con green pass. Queste le principali misure anti-Covid del decreto legge in vigore dal 26 aprile al 1 luglio. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri, è stato oggetto di tensioni in particolare con la Lega, che ha deciso di astenersi dal voto. Coprifuoco Il Coprifuoco è confermato alle 22, ma sarà “privilegiata una gradualità e progressività di allentamento delle misure di contenimento, compreso l’orario d’inizio delle restrizioni di movimento”, ha riferito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021)confermato alle 22, tornano le, riapertura di bar e ristoranti solo all’aperto, riaprono musei, cinema e teatri, dal 15 maggio si può tornare in piscina, ma solo all’aperto, spostamento tra regioni con. Queste le principali misure anti-Covid del decreto legge in vigore dal 26al 1 luglio. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri, è stato oggetto di tensioni in particolare con la Lega, che ha deciso di astenersi dal voto.Ilè confermato alle 22, ma sarà “privilegiata una gradualità e progressività di allentamento delle misure di contenimento, compreso l’orario d’inizio delle restrizioni di movimento”, ha riferito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità ...

