Coprifuoco alle 22 | IoApro | “C’è rischio di tensioni sociali difficili da gestire”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Se prima in zona gialla i ristoranti potevano stare aperti, oggi possono farlo solo all’aperto. In più, il22 vanifica la possibilità di aprire a cena”. Giustino D’Uva fa parte del movimentoe spiega perché è contro il22, confermato con l’approvazione del nuovo decreto Covid del governo Draghi. “Ho L'articolo proviene da Inews.it.

18.48 Regioni a Draghi:spostare23 Nella lettera inviata dalle Regioni al premier Draghi,si chiede di posticipare il23 in vista della stagione estiva, dell'ora legale e della riapertura di attività sociali e culturali. Inoltre le Regioni ritengono necessario consentire nel rispetto dei protocolli di ...Tensione alta tra Regioni e governo sulla scelta di mantenere il22 . I governatori - riunitisi oggi per una Conferenza straordinaria - chiedono a Draghi un incontro urgente prima della pubblicazione del decreto riaperture. "Per sottoporre" all'...Giustino D'Uva di Io Apro interviene sulla decisione del Governo Draghi di lasciare immutato, per ora, il coprifuoco alle ore 22.La roadmap per il 26 di Aprile prevede un allentamento delle misure restrittive. Tranne per il coprifuoco, che resta invariato.