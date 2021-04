"Come una Barbie o una parrucchiera". Roncone insulta Salvini: ecco il "moderato" del Corriere | Video (Di giovedì 22 aprile 2021) Si parla della rottura tra Matteo Salvini e Mario Draghi in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 oggi 22 aprile e Fabrizio Roncone, firma del Corriere della Sera, attacca ferocemente il leader della Lega: "L'obiettivo di Salvini era di finire su tutti i giornali e di portare i talk show a farci parlare di lui". E ancora attacca il giornalista: "Il problema di Salvini è che è in crollo verticale di consenso", quindi "Salvini fa quello che sa fare, sa fare il palco. Non capisce nulla di politica però la sa fare. Finiva sui giornali vestendosi Come Barbie parrucchiera e Barbie pasticcera, il suo problema è quello di esistere". Roncone snocciola i numeri della pandemia: "Solo ieri 364 morti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Si parla della rottura tra Matteoe Mario Draghi in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 oggi 22 aprile e Fabrizio, firma deldella Sera, attacca ferocemente il leader della Lega: "L'obiettivo diera di finire su tutti i giornali e di portare i talk show a farci parlare di lui". E ancora attacca il giornalista: "Il problema diè che è in crollo verticale di consenso", quindi "fa quello che sa fare, sa fare il palco. Non capisce nulla di politica però la sa fare. Finiva sui giornali vestendosipasticcera, il suo problema è quello di esistere".snocciola i numeri della pandemia: "Solo ieri 364 morti, ...

Advertising

albertoangela : Il grande incendio di Nerone distrusse anche il tempio di Vesta. È stato calcolato che in quella notte tra il 18 e… - albertoangela : Spesso il maltempo non aiuta nelle riprese. Quando abbiamo girato al Pantheon però, il maltempo ci ha permesso di s… - MassMarianella : Lo spogliatoio unito di Anfield! Un luogo dove non sono timidi nel prendere posizioni, come aveva già dimostrato an… - sno_wn : La vita è come una partita a scacchi, non puoi tornare indietro peró devi pensare alle prossime mosse. - Drive_BEV : @Pellegrini4R Come tutte le altre piattaforme fossili ha fatto il suo tempo ed è giusto che sia al più presto sosti… -