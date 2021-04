Ciclismo, Pello Bilbao ricorda Scarponi al Tour of the Alps: "Resta indimenticabile" (Di giovedì 22 aprile 2021) Bologna, 22 aprile 2021 " Quattro anni senza Michele Scarponi , ma il gruppo e i suoi colleghi non dimenticano. La tragedia che ha portato via Michele fa ancora male, ma solo onorando la sua memoria ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Bologna, 22 aprile 2021 " Quattro anni senza Michele, ma il gruppo e i suoi colleghi non dimenticano. La tragedia che ha portato via Michele fa ancora male, ma solo onorando la sua memoria ...

Advertising

Pepa_smile : RT @Ciclismoafondo_: Pello Bilbao dedica su victoria al malogrado Michele Scarponi. - jpalomar_pm : RT @Ciclismoafondo_: Pello Bilbao dedica su victoria al malogrado Michele Scarponi. - bicipuntonews : Tour of the Alps #Pello #Bilbao vince a Pieve di #Bono Simon #Yates leader della classifica generale #ciclismo - Ciclismoafondo_ : Pello Bilbao dedica su victoria al malogrado Michele Scarponi. - sportli26181512 : Tour of the Alps: Pello Bilbao vince 4^ tappa, Yates sempre leader: Pello Bilbao vince la quarta tappa del Tour of… -