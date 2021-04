Caterina Balivo risponde a una follower sull' aborto | ' Non fare come me'

Advertising

zazoomblog : Caterina Balivo rompe il silenzio dopo tanti anni: “Ho fatto un errore” - #Caterina #Balivo #rompe #silenzio… - pieceleb72 : la bellissima Caterina Balivo rispondendo a una domanda - invernaIe : oggi caterina balivo domani chissà -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

La conduttrice incoraggia una sua fan in un momento difficile, condividendo un dolore vissuto anni ...torna a parlare dell' aborto spontaneo. La conduttrice 41enne risponde alle domande dei follower e si mette a nudo. Aveva confessato di aver perso un bambino nel 2016, quando erano già ...Per Caterina Balivo l’aborto è un dolore che resterà sempre lì in un angolo ma la conduttrice utilizza la sua esperienza per dare conforto a una follower. Rispondendo alle tante domande su Instagram p ...Caterina Balivo, attraverso un video pubblicato su Instagram, parla dell’aborto spontaneo: “Non fate come me, tirate fuori il dolore”. Ci sono eventi nella vita di tutti di cui si parla a fatica. Cate ...