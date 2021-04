Calendario riaperture fino a luglio 2021: cosa apre in zona gialla, arancione e rossa dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Italia si prepara per ripartire perché da lunedì 26 aprile alle zone rosse e arancioni, si aggiungerà (di nuovo) la fascia gialla. Nelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove tutti i parametri sono sotto la soglia di rischio, molte attività ripartiranno. Una ripresa graduale che deve essere fatta nel rispetto dei protocolli per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora, nei lunghi mesi di aperture e chiusure a singhiozzi, di ristori insufficienti e di spostamenti “blindati”. E se il 26 aprile segna l’inizio di una pseudo “normalità”, il Governo ha già messo a punto una road map, una sorta di calendarizzazione per tutte le altre aperture che ci saranno fino al 31 luglio, data di scadenza dell’ultimo decreto. Ma vediamo cosa cambia in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Italia si prepara per ripartire perché da lunedì 26alle zone rosse e arancioni, si aggiungerà (di nuovo) la fascia. Nelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove tutti i parametri sono sotto la soglia di rischio, molte attività ripartiranno. Una ripresa graduale che deve essere fatta nel rispetto dei protocolli per non vanificare tutti gli sforzi fattira, nei lunghi mesi di aperture e chiusure a singhiozzi, di ristori insufficienti e di spostamenti “blindati”. E se il 26segna l’inizio di una pseudo “normalità”, il Governo ha già messo a punto una road map, una sorta di calendarizzazione per tutte le altre aperture che ci sarannoal 31, data di scadenza dell’ultimo decreto. Ma vediamocambia in...

