Braunschweig-Erzgebirge Aue venerdì | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il calendario della 2. Bundesliga 2020-21 è nel caos per via della pandemia, e proprio nel momento decisivo della stagione. Per l’Eintracht mancano quattro giornate, mentre per il club di Aue cinque, ma c’è anche il caso Sandhausen, che dovrebbe giocare ancora sette partite, compresa quella di questa sera (giovedì) contro l’Amburgo. Nelle ultime settimane InfoBetting: Scommesse Sportive e