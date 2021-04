Agnelli via dalla Juve? Ora c’è anche la quota (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra le ultime notizie relative all’addio di Andrea Agnelli alla Juventus anche la quota presentata da Sisal. Ecco di che si tratta Il futuro di Andrea Agnelli tra luci e ombre. Il presidente della Juventus ieri sera era all’Allianz Stadium per assistere alla gara di campionato con il Parma. Un segnale per il futuro? LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 Nelle ultime ore è spuntata anche la quota ufficiale di Sisal su un eventuale addio. Le sue dimissioni sono pagate 2.50, 1.50 invece se si punta sul suo proseguimento ai vertici della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra le ultime notizie relative all’addio di Andreaallantuslapresentata da Sisal. Ecco di che si tratta Il futuro di Andreatra luci e ombre. Il presidente dellantus ieri sera era all’Allianz Stadium per assistere alla gara di campionato con il Parma. Un segnale per il futuro? LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 Nelle ultime ore è spuntatalaufficiale di Sisal su un eventuale addio. Le sue dimissioni sono pagate 2.50, 1.50 invece se si punta sul suo proseguimento ai vertici dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

