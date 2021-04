Superlega: Piquè, il calcio appartiene ai tifosi (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Il calcio appartiene ai tifosi, oggi più che mai". Così Gerard Piqué, uno dei giocatori simbolo del Barcellona, uno dei club parte del progetto della Superliga. . 21 aprile 2021 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ilai, oggi più che mai". Così Gerard Piqué, uno dei giocatori simbolo del Barcellona, uno dei club parte del progetto della Superliga. . 21 aprile 2021

Advertising

giornaleradiofm : Superlega: Piquè, il calcio appartiene ai tifosi: (ANSA) - ROMA, 21 APR - 'Il calcio appartiene ai tifosi, oggi più… - infoitsport : LIVE Superlega, Ceferin: “Ricostruiremo l'unità”. Piqué: “Il calcio è dei tifosi” - ilcirotano : LIVE Superlega, Ceferin: “Ricostruiremo l’unità”. Piqué: “Il calcio è dei tifosi” - - eErgaOmnes : RT @ElioLannutti: Superlega, Johnson studia una mossa per sabotarla: ipotesi stop ai visti per i calciatori stranieri - ElioLannutti : Superlega, Johnson studia una mossa per sabotarla: ipotesi stop ai visti per i calciatori stranieri -