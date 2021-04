Sull' ora del coprifuoco la sfida nel Governo

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - In attesa del via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto che conterrà la road map delle riaperture, resta alta la tensione sul. Italia viva, Lega e Forza Italia, ma anche le Regioni, chiedono che venga prolungato di un'ora, dalle 22 alle 23, proprio in vista della riapertura, anche a cena, dei ristoranti all'aperto. Ma al momento nell'esecutivo sembra prevalere la linea della prudenza, con la conferma dell'orario attualmente in vigore. Nella bozza di decreto circolata ieri non vi era alcun riferimento esplicito. E oggi il fronte dei favorevoli a un allungamento torna ad incalzare l'esecutivo: in prima fila le Regioni, con il presidente Massimiliano Fedriga che spiega: "Sulc'è un'interlocuzione con il. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l'ampliamento ...