Sonego | dalle giovanili granata alle Atp Finals a Torino? Sì | è un mio obiettivo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervista a Lorenzo, tennista azzurro numero 32 del ranking Atp: dalla sua giornata tipo, alla passione per il Toro, ai suoi obiettivi

Intervista a Lorenzo, tennista azzurro numero 32 del ranking Atp: dalla sua giornata tipo, alla passione per il Toro, ai suoi obiettiviIl 26enne sanremese, n.98 del ranking, promossoqualificazioni, dopo aver battuto all'esordio ... finalista un paio di settimane fa nel "Sardegna Open" di Cagliari (stoppato da), si ...Marco Giusti per Dagospia alberto sordi il presidente del borgorosso football club “Chi si estranea dalla lotta è un gran figlio di mignotta!” Casca bene, con la storia della Superlega, l’arrivo su Ci ...Quando Feliciano Lopez ha deciso di passare professionista, nel 1997, Lorenzo Musetti era ancora ben lontano anche solo dall'essere concepito. E non era ancora nato quando l'uomo che oggi vive a Madri ...