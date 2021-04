San Pio, oggi tre decessi per Covid. I ricoverati positivi sono 94 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tre decessi e otto dimissioni nelle ultime 24 ore nei reparti Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio sannita che registra anche cinque nuovi ricoveri. Attualmente sono 94 i pazienti positivi ricoverati: 87 sono sanniti. I tre decessi di oggi portano a 300 il numero delle vittime complessive nell’ospedale di via Pacevecchia da inizio pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tree otto dimissioni nelle ultime 24 ore nei repartidell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio sannita che registra anche cinque nuovi ricoveri. Attualmente94 i pazienti: 87sanniti. I trediportano a 300 il numero delle vittime complessive nell’ospedale di via Pacevecchia da inizio pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : San Pio Covid, tre decessi e otto dimissioni al 'San Pio'. I ricoverati diventano 94 Dopo un solo giorno di tregua tornano a registrarsi nuovi decessi nell'area Covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Tre le vittime, cosi come riportato dal bollettino odierno: si tratta di una 84enne di Reino e due cittadini di Castelfranco in Miscano (una donna di 59 anni e un uomo di 86). ...

