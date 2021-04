Roma. ‘Dicci dov’è la cassaforte’: immobilizzano un’anziana e la rapinano: arrestato 27enne, caccia al complice (Di mercoledì 21 aprile 2021) Momenti di paura quelli vissuti da un’anziana che si trovava nella sua camera da letto, nell’appartamento al piano terra, quando 2 malviventi hanno fatto irruzione nella casa. L’hanno immobilizzata e le hanno chiesto dove fosse la cassaforte. La vittima ha risposto di non possederne una e così, mentre un uomo la teneva sul letto, l’altro rovistava nei cassetti. Leggi anche: Choc a Roma: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, è in codice giallo Rapina in casa, la vittima chiede aiuto alla Polizia Quando i rapinatori sono usciti, la vittima è riuscita ad alzarsi e ad andare al primo piano del palazzo a chiedere aiuto ad alcuni condomini che, immediatamente, hanno chiamato il 112 NUE. Subito sono arrivate 2 pattuglie della Polizia di Stato, una del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica, ed una del XII Distretto Monteverde, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Momenti di paura quelli vissuti dache si trovava nella sua camera da letto, nell’appartamento al piano terra, quando 2 malviventi hanno fatto irruzione nella casa. L’hanno immobilizzata e le hanno chiesto dove fosse la cassaforte. La vittima ha risposto di non possederne una e così, mentre un uomo la teneva sul letto, l’altro rovistava nei cassetti. Leggi anche: Choc a: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, è in codice giallo Rapina in casa, la vittima chiede aiuto alla Polizia Quando i rapinatori sono usciti, la vittima è riuscita ad alzarsi e ad andare al primo piano del palazzo a chiedere aiuto ad alcuni condomini che, immediatamente, hanno chiamato il 112 NUE. Subito sono arrivate 2 pattuglie della Polizia di Stato, una del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica, ed una del XII Distretto Monteverde, ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. ‘Dicci dov’è la cassaforte’: immobilizzano un’anziana e la rapinano: arrestato 27enne, caccia al complice - dannap1926 : La Roma si è esposta. Il Napoli ancora non ufficialmente. @ADeLaurentiis dai dicci che intenzioni hai?? - guacamvle : evandro basta con i piccioni e dicci quando esce roma centro - t_vitalie : @BiagioPascarel2 @CarloCalenda @Azione_it @Mipaaf_ @RegioneLazio @Roma Ma se una persona ti parla di un problema ch… - tzvip_68 : @heyyouitsbi Dicci come hanno cantato aiutoooo (E soprattutto come ci si trasferisce a Roma per partecipare??) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘Dicci Crisi di governo, il tavolo di Fico sul programma va a rilento. Rosato: «Se continua così finiremo a notte... Corriere della Sera