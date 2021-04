Real Sociedad-Celta Vigo giovedì H 21 00 | formazioni | quote | pronostici Araujo e Santi Mina recuperati

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, laha visto il suo rendimento in Liga peggiorare nettamente; i Txuri–urdin ora sono settimi e sono fuori dall’Europa anche se in questo periodo hanno vinto la Copa del Rey, nobilitando due stagioni in un solo colpo, visto che la finale è stata InfoBetting: Scommesse Sportive e

- Celta Vigo 1 (ore 21) Incontro valevole per la trentaduesima giornata di Liga. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Siviglia e in classifica sono ...Turno infrasettimanale anche per la trentunesima giornata di Liga dove la capolista Atletico Madrid ospita l'Huesca mentre il Granada riceve l'Eibar; senza però dimenticare- Celta Vigo ...Il pareggio di ieri sera tra Betis e Valencia probabilmente ha fatto venire un po’ di amaro in bocca ai Verdiblancos ma la sconfitta della Real Sociedad può far fare almeno un sorriso a Pellegrini; l’ ...Real Sociedad-Celta Vigo è una partita valida per la trentunesima giornata della Liga, spagnola: streaming, pronostici, formazioni.