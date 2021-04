PSG-Angers stasera in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il PSG affronterà l’Angers nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa di Francia 2020/2021. I parigini devono puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. L’Angers, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto una stagione di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, ad appena 3 punti dalla zona Europa League, per un buon periodo di tempo. La rosa, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa il 12esimo posto. L’incontro, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 18:45, sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il PSG affronterà l’nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa di Francia 2020/2021. I parigini devono puntare,ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. L’, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto una stagione di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, ad appena 3 punti dalla zona Europa League, per un buon periodo di tempo. La rosa, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa il 12esimo posto. L’incontro, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 18:45, sarà trasmesso insu Sportitalia. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in ...

