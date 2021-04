Premier League 2020/2021, Tottenham in rimonta: 2-1 al Southampton (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superato lo shock della Superlega, si torna a parlare di campo. E il campo regala tre punti a una delle ex ‘super iscritte’: il Tottenham che si impone in rimonta per 2-1 sul Southampton nella trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021. Al 30? è Ings a portare in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo che entra in porta con l’aiuto del palo. La risposta degli Spurs c’è solo al 60?: Bale riceve una palla vagante in area, la controlla e lascia partire un mancino a giro morbidissimo che si infila nell’angolo opposto. Nell’ultima mezz’ora sale in cattedra Son Heung Min, prima con un gol annullato dal Var al 75?, poi con il rigore decisivo al 90? che vale tre punti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superato lo shock della Superlega, si torna a parlare di campo. E il campo regala tre punti a una delle ex ‘super iscritte’: ilche si impone inper 2-1 sulnella trentatreesima giornata di. Al 30? è Ings a portare in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo che entra in porta con l’aiuto del palo. La risposta degli Spurs c’è solo al 60?: Bale riceve una palla vagante in area, la controlla e lascia partire un mancino a giro morbidissimo che si infila nell’angolo opposto. Nell’ultima mezz’ora sale in cattedra Son Heung Min, prima con un gol annullato dal Var al 75?, poi con il rigore decisivo al 90? che vale tre punti. SportFace.

