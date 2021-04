Perché Erdogan vuole creare un doppione dello stretto del Bosforo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo scorso mese il parlamento turco ha approvato la costruzione del “Canale Istanbul”, un’infrastruttura che collegherà Mar Nero e Mar di Marmara. Il nuovo canale creerà così un doppione artificiale dello stretto del Bosforo, ovvero di quella che al momento è l’unica via di comunicazione marittima tra i due mari, e quindi un passaggio obbligato – assieme allo stretto dei Dardanelli – sulla tratta Mar Nero-Mediterraneo. Il canale sarà lungo 45 km e costerà circa 7,65 miliardi di euro. La mossa, fortemente caldeggiata dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an fin dal 2011, è considerata un azzardo. E non solo Perché rischierebbe di sconvolgere gli equilibri ambientali del pezzetto di Turchia europea che andrebbe a incidere, come denunciato tra gli altri dal sindaco di Istanbul Ekrem ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo scorso mese il parlamento turco ha approvato la costruzione del “Canale Istanbul”, un’infrastruttura che collegherà Mar Nero e Mar di Marmara. Il nuovo canale creerà così unartificialedel, ovvero di quella che al momento è l’unica via di comunicazione marittima tra i due mari, e quindi un passaggio obbligato – assieme allodei Dardanelli – sulla tratta Mar Nero-Mediterraneo. Il canale sarà lungo 45 km e costerà circa 7,65 miliardi di euro. La mossa, fortemente caldeggiata dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an fin dal 2011, è considerata un azzardo. E non solorischierebbe di sconvolgere gli equilibri ambientali del pezzetto di Turchia europea che andrebbe a incidere, come denunciato tra gli altri dal sindaco di Istanbul Ekrem ...

Advertising

SeeYourPeacock : @camiciaadiforza @DiReddito No perchè ora c'è il drama di Grillo quindi Erdogan non è più dittatore magicamente - t_Cmdn : Sembra che oggi sia il 'compleanno' della #Nutella. Festeggiatelo perché potrebbe essere l'ultimo, se #Erdogan dec… - Mamo_lita : RT @LucaMagmo: mi sono seduto dalla parte del torto perchè dall'altra Erdogan ha tolto le sedie... - ant_garof : @riotta @OGiannino Perché Grillo è Erdogan e la sinistra è Michel - NessunaV : ....tranne il Papa che scrive per lui una lettera. I media chiamano dittatore Erdogan perché fa incarcerare i giorn… -