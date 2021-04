‘Ndrangheta Toscana, parla il capo di gabinetto di Giani indagato: “Nessuno scambio di favori, mezza regione ha chiesto la mia conferma” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha deciso di parlare, dopo l’accusa di corruzione che pende sulla sua testa per essere stato quello che i pm hanno definito l’anello di congiunzione tra il sistema criminale gestito dagli imprenditori del comparto conciario di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e la politica. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha deciso di revocargli l’incarico di capo di gabinetto, ma Ledo Gori, in un’intervista al Tirreno professa la sua innocenza, specificando che “chiarirà” a tempo debito: “I magistrati ipotizzano la corruzione in virtù di uno scambio di favori che non c’è stato e per un incarico che notoriamente io non volevo – ha detto l’ormai ex braccio destro del governatore – Lo sa mezzo mondo in Toscana. Io avevo suggerito che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha deciso dire, dopo l’accusa di corruzione che pende sulla sua testa per essere stato quello che i pm hanno definito l’anello di congiunzione tra il sistema criminale gestito dagli imprenditori del comparto conciario di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e la politica. Il presidente della, Eugenio, ha deciso di revocargli l’incarico didi, ma Ledo Gori, in un’intervista al Tirreno professa la sua innocenza, specificando che “chiarirà” a tempo debito: “I magistrati ipotizzano la corruzione in virtù di unodiche non c’è stato e per un incarico che notoriamente io non volevo – ha detto l’ormai ex braccio destro del governatore – Lo sa mezzo mondo in. Io avevo suggerito che ...

