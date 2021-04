Multe a chi manifestava in piazza Montecitorio: minacciata la libertà dei cittadini (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’avvocato Romani Erica, che fa parte del coordinamento di giustizia di ItalExit con Paragone, è perentoria nelle sue conclusioni: “Abbiamo già vissuto un momento buio nelle nostra Repubblica nel quale non era permesso radunarsi e non era permesso esprimere opinioni di genere diverso. Stiamo attenti a che questo periodo non ritorni!” Ma andiamo per ordine mettendo in fila i fatti. Mostrando il verbale inviato ai militanti di Italexit che avevano partecipato alla manifestazione regolarmente autorizzata in piazza Montecitorio, Romani spiega: “Con questo verbale la questura di Roma ha sanzionato diversi cittadini italiani poiché -prosegue l’avvocato leggendo la motivazione – unitamente ad altri soggetti appartenenti al movimento politico di Italexit, si riunivano in piazza Montecitorio senza giustificato ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’avvocato Romani Erica, che fa parte del coordinamento di giustizia di ItalExit con Paragone, è perentoria nelle sue conclusioni: “Abbiamo già vissuto un momento buio nelle nostra Repubblica nel quale non era permesso radunarsi e non era permesso esprimere opinioni di genere diverso. Stiamo attenti a che questo periodo non ritorni!” Ma andiamo per ordine mettendo in fila i fatti. Mostrando il verbale inviato ai militanti di Italexit che avevano partecipato alla manifestazione regolarmente autorizzata in, Romani spiega: “Con questo verbale la questura di Roma ha sanzionato diversiitaliani poiché -prosegue l’avvocato leggendo la motivazione – unitamente ad altri soggetti appartenenti al movimento politico di Italexit, si riunivano insenza giustificato ...

