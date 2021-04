Miahjlovic | «La Super League? Durata meno di un gatto in tangenziale»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Torino. Le sue parole Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Torino. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Non è stata una bella partita, per palati fini. Il pari è giusto perché nessuno meritava di vincere ne di perdere». MANDRAGORA – «Difficilmente lo rifarebbe se ci provasse altre 100 volte». TORINO – «Abbiamo rischiato più nel primo tempo, con le occasioni di Belotti e Verdi, che nella ripresa. In certe ripartenze forse noi potevamo fare meglio, ma è stata una serata un po’ così».– «di unin. Avevano fatto il passo più lungo della gamba e se ne sono accorti». L'articolo proviene da ...

Mandragora rimedia all'errore commesso da Milinkovic-Savic nel primo tempo: è un 1-1 che non basta al Torino per quanto visto in campo ...