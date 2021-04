Mai sfidare Tammy Abraham a colpire la traversa… (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sfida accettata e vinta per Tammy Abraham, attaccante del Chelsea, che affronta un amico nel colpire la trasversa dalla distanza. Palleggi e tiro, legno centrato e VIDEO virale… Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sfida accettata e vinta per, attaccante del Chelsea, che affronta un amico nella trasversa dalla distanza. Palleggi e tiro, legno centrato evirale…

Advertising

annakiara119 : RT @ordinaryIove_: non capirò mai la mentalità di Zerbi e della Cele: uno da guanti a Deddy dove palesemente si trova in difficoltà...ma Ru… - ordinaryIove_ : non capirò mai la mentalità di Zerbi e della Cele: uno da guanti a Deddy dove palesemente si trova in difficoltà...… - tommy_cele : RT @Onefire95582124: Sono le 1:15 ma la mia testa cade sempre su loro due Lei non ha mai considerato Tommy un punto debole. Lo ha fatto sfi… - _Lou91 : RT @Onefire95582124: Sono le 1:15 ma la mia testa cade sempre su loro due Lei non ha mai considerato Tommy un punto debole. Lo ha fatto sfi… - micricosmo : Pensando a queen Cele che aveva detto che non avrebbe mai rifiutato un guanto di sfida. E mo? Parlerà con Sere o pr… -