L'operazione Superlega non era solo questione di debiti (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’operazione Superlega offre una lettura immediata: 12 club, schiacciati dai debiti, trovano il modo di salvare bilanci traballanti grazie a una banca USA, garantita dalla prospettiva di un torneo riservato nel quale spartirsi le risorse tra pochi eletti. Come tutte le letture semplici, non coglie nel segno perché il debito è una motivazione ma non l’unica e forse neppure la principale. Per capire la Superlega, serve osservare che il modello di business dei club contiene almeno quattro aziende, ben distinte, nello stesso veicolo giuridico. Il core business produce ricavi tipici (match day, diritti tv, sponsor, merchandising) contro costi ricorrenti, soprattutto per i costi delle rose. Poi c’è il player trading: produrre utili (le plusvalenze) sul mercato dei giocatori. Collaterale a questo è la formazione di giovani ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’offre una lettura immediata: 12 club, schiacciati dai, trovano il modo di salvare bilanci traballanti grazie a una banca USA, garantita dalla prospettiva di un torneo riservato nel quale spartirsi le risorse tra pochi eletti. Come tutte le letture semplici, non coglie nel segno perché il debito è una motivazione ma non l’unica e forse neppure la principale. Per capire la, serve osservare che il modello di business dei club contiene almeno quattro aziende, ben distinte, nello stesso veicolo giuridico. Il core business produce ricavi tipici (match day, diritti tv, sponsor, merchandising) contro costi ricorrenti, soprattutto per i costi delle rose. Poi c’è il player trading: produrre utili (le plusvalenze) sul mercato dei giocatori. Collaterale a questo è la formazione di giovani ...

