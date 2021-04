LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Iordache cade, l’Italia spera per le Olimpiadi! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 18.52 Giorgia Villa e Alice D’Amato sono sempre terza e quinta alle parallele. Martina Maggio è terza alla trave. Vanessa Ferrari seconda al corpo libero davanti a Maggio. Mancano tre rotazioni al termine delle qualificazioni… 18.49 Iordache deve tenere la media del 13.6 sugli altri tre attrezzi per superare Martina Maggio. Può farlo… Bisogna davvero incrociare le dita. 18.48 Larisa Iordache ottiene 13.466 (6.1 il D Score) con la caduta. Nonostante l’errore è il miglior punteggio di giornata… 18.45 CADUTAAAAAAAA! ERRORE SU UNA PIROETTE! Incredibile, aveva eseguito a meraviglia le difficoltà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 18.52 Giorgia Villa e Alice D’Amato sono sempre terza e quinta alle parallele. Martina Maggio è terza alla trave. Vanessa Ferrari seconda al corpo libero davanti a Maggio. Mancano tre rotazioni al termine delle qualificazioni… 18.49deve tenere la media del 13.6 sugli altri tre attrezzi per superare Martina Maggio. Può farlo… Bisogna davvero incrociare le dita. 18.48 Larisaottiene 13.466 (6.1 il D Score) con la caduta. Nonostante l’errore è il miglior punteggio di giornata… 18.45 CADUTAAAAAAAA! ERRORE SU UNA PIROETTE! Incredibile, aveva eseguito a meraviglia le difficoltà ...

