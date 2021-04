Little Nightmares 2: Scheda di gioco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Piccoli protagonisti, grandi brividi. Arriva il nuovo Little Nightmares: Scheda di gioco del Platform-rompicapo a sfondo horror di Tarsier Studios. Little Nightmares 2: il capolavoro di Tarsier Studios Tarsier Studios è una piccola casa svedese nata nel 2004 e nota ai più per aver sviluppato i primi due capitoli della serie Little Nightmare. Little Nightmares non è il primo prodotto della casa videoludica, che annovera un altri titoli minori usciti prima della loro opera principale. Little Nightmares prende spunto da un altro progetto: “City Of Metronome”. Il gioco, presentato all’E3 2005, non fu mai pubblicato in quanto non si riuscì a trovare un editore per il suo ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 21 aprile 2021) Piccoli protagonisti, grandi brividi. Arriva il nuovodidel Platform-rompicapo a sfondo horror di Tarsier Studios.2: il capolavoro di Tarsier Studios Tarsier Studios è una piccola casa svedese nata nel 2004 e nota ai più per aver sviluppato i primi due capitoli della serieNightmare.non è il primo prodotto della casa videoludica, che annovera un altri titoli minori usciti prima della loro opera principale.prende spunto da un altro progetto: “City Of Metronome”. Il, presentato all’E3 2005, non fu mai pubblicato in quanto non si riuscì a trovare un editore per il suo ...

