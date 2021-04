Lavoro autonomo, Orlando: “Occorre considerare riforme strutturali degli ammortizzatori sociali” (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il decreto attuativo della legge di bilancio per l’esonero dei contributi a favore di autonomi e professionisti “è indubbiamente atteso dalle categorie” e “mi impegno a monitorare l’iter del provvedimento al fine di giungere in tempi brevi all’adozione definitiva del decreto”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo ad una interrogazione M5S alla Camera. Il governo, ha detto Orlando, è “consapevole” dell’importanza di attuare questa misura. “I lavoratori autonomi e professionisti hanno subito in maniera drammatica l’impatto della crisi, una forte riduzione dell’orario di Lavoro e perdite di reddito, più gravi rispetto ai lavoratori dipendenti. C’è un pezzo di Lavoro autonomo, in parte significativamente femminile, che è precipitato in una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il decreto attuativo della legge di bilancio per l’esonero dei contributi a favore di autonomi e professionisti “è indubbiamente atteso dalle categorie” e “mi impegno a monitorare l’iter del provvedimento al fine di giungere in tempi brevi all’adozione definitiva del decreto”. Lo ha dichiarato il ministro del, Andrea, rispondendo ad una interrogazione M5S alla Camera. Il governo, ha detto, è “consapevole” dell’importanza di attuare questa misura. “I lavoratori autonomi e professionisti hanno subito in maniera drammatica l’impatto della crisi, una forte riduzione dell’orario die perdite di reddito, più gravi rispetto ai lavoratori dipendenti. C’è un pezzo di, in parte significativamente femminile, che è precipitato in una ...

Advertising

matteosalvinimi : Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi… - Marinina14 : RT @matteosalvinimi: Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi, l… - Domenic97633723 : RT @matteosalvinimi: Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi, l… - fata_maldestra : RT @matteosalvinimi: Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi, l… - marianomores61 : RT @matteosalvinimi: Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi, l… -