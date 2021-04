Inter Zhang: il Presidente è atteso nei prossimi giorni a Milano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la bufera o per meglio dire la tempesta imperfetta della Superlega che è stata sospesa nella serata di ieri l’Inter si è ritirata dicendo che non è più di suo Interesse questa competizione. Le 6 squadre Inglesi sono state le prime a tirarsi indietro portando così poche squadre ad essere da sole e isolate dalla Uefa che minacciava sanzioni. Per l’Inter di Zhang quindi si deve pensare ad altro, infatti arriverà nei primi giorni di Maggio a Milano. Spezia-Inter: formazioni e dove vederla Inter Zhang: saranno pagati gli stipendi dei giocatori? La squadra riceverà entro fine aprile gli stipendi di febbraio per un totale di circa 15 milioni di euro lordi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport entro fine maggio la società ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la bufera o per meglio dire la tempesta imperfetta della Superlega che è stata sospesa nella serata di ieri l’si è ritirata dicendo che non è più di suoesse questa competizione. Le 6 squadre Inglesi sono state le prime a tirarsi indietro portando così poche squadre ad essere da sole e isolate dalla Uefa che minacciava sanzioni. Per l’diquindi si deve pensare ad altro, infatti arriverà nei primidi Maggio a. Spezia-: formazioni e dove vederla: saranno pagati gli stipendi dei giocatori? La squadra riceverà entro fine aprile gli stipendi di febbraio per un totale di circa 15 milioni di euro lordi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport entro fine maggio la società ...

