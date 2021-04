Instagram darà la possibilità di filtrare i DM volgari e offensivi di chi non conosciamo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il mondo dei social si sta adoperando per proteggere le community di persone che gli appartengono e, su questo fronte, Instagram compie costantemente passi in avanti. Recentemente sono state introdotte delle novità – tra cui l’impossibilità per gli adulti di inviare direct agli adolescenti che non li seguono – per aumentare il livello di sicurezza sul social e, oggi, Instagram comunica che la stretta sui DM aumenterà ancora. In particolare, lo scopo è quello di proteggere gli utenti dai contatti indesiderati con sanzioni più pesanti e impedendo che la stessa persona possa cercare nuovamente un contatto dopo aver creato un nuovo account. Non è ancora dato sapere dove e quando, c’è solo un’indicazione vaga: «Inizieremo a implementare questa funzione in diversi paesi nelle prossime settimane e cercheremo di estenderla a più paesi nei ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il mondo dei social si sta adoperando per proteggere le community di persone che gli appartengono e, su questo fronte,compie costantemente passi in avanti. Recentemente sono state introdotte delle novità – tra cui l’imper gli adulti di inviare direct agli adolescenti che non li seguono – per aumentare il livello di sicurezza sul social e, oggi,comunica che la stretta sui DM aumenterà ancora. In particolare, lo scopo è quello di proteggere gli utenti dai contatti indesiderati con sanzioni più pesanti e impedendo che la stessa persona possa cercare nuovamente un contatto dopo aver creato un nuovo account. Non è ancora dato sapere dove e quando, c’è solo un’indicazione vaga: «Inizieremo a implementare questa funzione in diversi paesi nelle prossime settimane e cercheremo di estenderla a più paesi nei ...

