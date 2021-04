Giappone, Australia, Corea del Sud: da modello contro Covid a fanalino di coda nelle vaccinazioni (di A. Marrocco) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da primato a fanalino di coda. Un anno fa, mentre la prima ondata di Covid-19 metteva in ginocchio Europa e Stati Uniti, alcuni paesi di Asia e Oceania riuscivano a imporsi come modello nel contenimento di contagi e decessi, adottando misure efficaci e chiare. Ma Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia, che così bene avevano affrontato l’arrivo del virus, sono ora tra i più lenti al mondo a vaccinare i loro cittadini. Il rischio? Vanificare gli sforzi passati, assistendo all’emergere di nuove varianti. I ruoli si invertono. I governi che fino a pochi mesi fa erano nella morsa del virus, come Regno Unito e Usa, oggi guidano la classifica dell’immunizzazione di massa mentre soffrono gli ex paesi modello di Asia e Oceania. Ad offrire un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da primato adi. Un anno fa, mentre la prima ondata di-19 metteva in ginocchio Europa e Stati Uniti, alcuni paesi di Asia e Oceania riuscivano a imporsi comenel contenimento di contagi e decessi, adottando misure efficaci e chiare. Madel Sud, Nuova Zelanda e, che così bene avevano affrontato l’arrivo del virus, sono ora tra i più lenti al mondo a vaccinare i loro cittadini. Il rischio? Vanificare gli sforzi passati, assistendo all’emergere di nuove varianti. I ruoli si invertono. I governi che fino a pochi mesi fa erano nella morsa del virus, come Regno Unito e Usa, oggi guidano la classifica dell’immunizzazione di massa mentre soffrono gli ex paesidi Asia e Oceania. Ad offrire un ...

Advertising

jacoposimonetta : @Robiuankenobi1 @LegaSalvini Ho vissuto 20 anni in Asia, 1 in Australia, 6 mesi alle Hawaii. Prova tu, adn entrare… - xblackpinkeditx : Lisa e Rosé sono apparse su Vouge Australia e Giappone - G_DiVittorio : Asia si tinge di rosso diverse piazze su supporti chiave, ritracciano anche Australia e Corea che avevano mostrato… - CalcioArg : Sorteggiati in Giappone i gruppi per il torneo olimpico di #Tokyo2020 L'#Argentina in girone con Spagna, Egitto… - Kuspide_SCF : L'aumento dei contagi in Giappone potrebbe far scattare la dichiarazione dello stato di emergenza. La borsa di Toki… -