Dominga prima donna in una finale scudetto

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Lot, trevigiana di Santa Lucia di Piave, 43 anni, sarà laad arbitrare unanella pallavolo. Oggi dirigerà in coppia con il friulano Daniele Rapisarda la terza sfida ...

Federvolley : Dominga Lot, la prima donna ad arbitrare una Finale Scudetto di volley maschile - FipavCRVeneto : Dominga Lot sarà il secondo arbitro della sfida tricolore tra Perugia e Civitanova in programma mercoledì 21 alle 2… - Pallavolo SuperLega – Dominga Lot prima donna ad arbitrare una finale scudetto maschile

Lot, trevigiana di Santa Lucia di Piave, 43 anni, sarà ladonna ad arbitrare una finale scudetto nella pallavolo. Oggi dirigerà in coppia con il friulano Daniele Rapisarda la terza sfida ......a Rossella Piana (terzo arbitro) e a Francesca Righi (addetta al referto elettronico) saràLot di Treviso il secondo arbitro del match di mercoledì sera al PalaBarton. La Lot sarà la...Lourdes Mutola è stata una grande atleta mozambicana. Con questo sogno in testa, Domingas Togna ha vinto tra la fine degli anni ’90 e la prima metà degli anni 2000 praticamente tutte le gare interne ...Dominga Lot, trevigiana di Santa Lucia di Piave, 43 anni, sarà la prima donna ad arbitrare una finale scudetto nella pallavolo. Oggi dirigerà in coppia con il friulano Daniele Rapisarda la terza sfida ...