Diretta Spezia - Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) LA Spezia - Dopo il pareggio 1 - 1 nel big match del turno scorso col Napoli, l'Inter di Antonio Conte va a far visita allo Spezia nel turno infrasettimanale valido per la 32ª giornata. I nerazzurri,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) LA- Dopo il pareggio 1 - 1 nel big match del turno scorso col Napoli, l'di Antonio Conte va a far visita allonel turno infrasettimanale valido per la 32ª giornata. I nerazzurri,...

Advertising

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER/ Diretta tv, speranze per Sanchez dal 1^ minuto? - sportli26181512 : Diretta Spezia-Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Nel turno infrasettimanale… - infoitsport : SKY o DAZN? Dove vedere Spezia-Inter, streaming e diretta tv Serie A - infoitsport : Diretta Spezia-Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportface2016 : #SerieA Spezia-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming. Come seguire il match del Picco -