Covid | Giani | 936 nuovi contagiati in Toscana E operazione vaccino per le persone vulnerabili

Sono 936 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 25.175 test di cui 14.596 tamponi molecolari e 10.579 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,72% (11,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Il dato dei contagi è superiore a ieri quando erano stati censiti 644 nuovi casi, su 23.031 test totali elaborati e un tasso del 2,80% L'articolo proviene da Firenze Post.

