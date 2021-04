Coprifuoco, la brutta notizia per gli Italiani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sciolto il nodo sulla scuola, l’unico tema su cui sembra non esserci accordo tra le Regioni e il governo resta quello del Coprifuoco. Ma sulla questione l’esecutivo resta inflessibile e, almeno per il momento, il Coprifuoco resta alle 22. Nessuno spostamento in avanti di un’ora quindi, come confermato anche dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a cui ieri è stato comunicato che non ci saranno cambiamenti e che solo “piano piano le misure saranno allentate”. Altra conferma arriva questa mattina dal ministero per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che assicura che non ci sarà oggi, durante il Consiglio dei ministri che approverà il nuovo decreto Covid, “la discussione sul Coprifuoco, che rimarrà alle 22”. Perché il Coprifuoco resterà alle 22 A spiegare perché il Coprifuoco alle 22 ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sciolto il nodo sulla scuola, l’unico tema su cui sembra non esserci accordo tra le Regioni e il governo resta quello del. Ma sulla questione l’esecutivo resta inflessibile e, almeno per il momento, ilresta alle 22. Nessuno spostamento in avanti di un’ora quindi, come confermato anche dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a cui ieri è stato comunicato che non ci saranno cambiamenti e che solo “piano piano le misure saranno allentate”. Altra conferma arriva questa mattina dal ministero per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che assicura che non ci sarà oggi, durante il Consiglio dei ministri che approverà il nuovo decreto Covid, “la discussione sul, che rimarrà alle 22”. Perché ilresterà alle 22 A spiegare perché ilalle 22 ...

Advertising

Massi_Guerriero : Il #coprifuoco è una cosa davvero brutta prima ancora che praticamente anche solo idealmente. Non essere liberi di… - forlouu7 : RT @Lenasunflowers: La cosa più brutta di questa pandemia non è stata la dad e neanche il coprifuoco La cosa più brutta è stato dover rinun… - iifIcouldflyxx : RT @Lenasunflowers: La cosa più brutta di questa pandemia non è stata la dad e neanche il coprifuoco La cosa più brutta è stato dover rinun… - forlou6 : RT @Lenasunflowers: La cosa più brutta di questa pandemia non è stata la dad e neanche il coprifuoco La cosa più brutta è stato dover rinun… - forlouu5 : RT @Lenasunflowers: La cosa più brutta di questa pandemia non è stata la dad e neanche il coprifuoco La cosa più brutta è stato dover rinun… -