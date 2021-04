Cellularline prosegue svolta “green” con nuovi accessori BECOME

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoannuncia la prossima commercializzazione dieco-friendly,ndo l’evoluzione “” con iarrivi nella gammalanciata a febbraio 2020, che comprenderealizzati con materiali biodegradabili e compostabili. La linea– attualmente costituita dalle custodie per iPhone e AirPods realizzate in PBAT (materiale bioplastico compostabile) – si amplierà con caricatori e cavi prodotti prevalentemente con materiali naturali consentendo una significativa riduzione della plastica utilizzata. Il packaging sarà al 100% in carta riciclata e riciclabile, certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. Le iniziative e i progetti sostenibili ...

Teleborsa

