Carlo Conti come non lo avete mai visto: altro che giacca e cravatta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti come non lo avete mai visto, la sua foto imbarazza Serena Bortone, il motivo. Proprio in questi minuto ospite della nuova puntata di Serena Bortone è il conduttore toscano punto fondamentale di Rai Uno, che sta per tornare in prima serata con la seconda stagione di Top Dieci. Nel corso della sua lunga Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non lomai, la sua foto imbarazza Serena Bortone, il motivo. Proprio in questi minuto ospite della nuova puntata di Serena Bortone è il conduttore toscano punto fondamentale di Rai Uno, che sta per tornare in prima serata con la seconda stagione di Top Dieci. Nel corso della sua lunga

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? La scommessa dei conti pubblici [di Carlo Cottarelli] - Saverio79511221 : @altrogiornorai1 @serenabortone Carissima Serena, complimenti per la tua conduzione. Ottima performance. Vorrei esp… - breakingnewsit : Tendenze Twitter: Carlo Conti, la corte, Vladimir Putin, Akash e Francesco. - Ema_poet : RT @ZeusMega: Sempre un piacere ascoltare Carlo Conti, bella intervista... non vedo l'ora di guardare #TopDieci?? #OggiEUnAltroGiorno - ZeusMega : Sempre un piacere ascoltare Carlo Conti, bella intervista... non vedo l'ora di guardare #TopDieci?? #OggiEUnAltroGiorno -