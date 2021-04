Camera di commercio di Napoli, nella mappa green della Campania tutti i parchi, i giardini e le oasi della regione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una green map of Campania felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. Realizzata con il sostegno della Camera di commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e dei mecenati del premio greenCare, è editata in 25 mila copie per la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della Campania. Edizione tascabile, stampata in italiano ed inglese; i giardini sono divisi per le cinque provincie della Campania e sono anche riportati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unamap offelix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimoniocampano. Realizzata con il sostegnodidi, attraverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e dei mecenati del premioCare, è editata in 25 mila copie per la tiratura inaugurale e riporterà 50 trae riserve naturali. Edizione tascabile, stampata in italiano ed inglese; isono divisi per le cinque provinciee sono anche riportati ...

Advertising

cuneocronaca : Camera di commercio, il numero di imprese straniere in provincia di Cuneo batte la pandemia: +3,7% -> - Ansa_Piemonte : Università: a Mirafiori la realtà virtuale per le imprese. Da Camera di Commercio 200.00 euro per borse di studio e… - QuiNewsGarfagna : Lucchesi formichine nell'anno del Covid - QuiNewsVersilia : Lucchesi formichine nell'anno del Covid - QuiNewsLucca : Lucchesi formichine nell'anno del Covid -