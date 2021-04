Vicenza, uccide la moglie 39enne a martellate e si costituisce: “Dorina voleva lasciarlo” (Di martedì 20 aprile 2021) Vicenza, uccide la moglie 39enne a martellate e si costituisce. Uccisa a soli 39 anni a martellate nella sua abitazione di Pove del Grappa. La donna, di origini albanesi, viveva in Italia da molti anni insieme a suo marito di 51 anni. Proprio lui l’ha uccisa dopo una violenta lite avvenuta tra le mura domestiche. Presenti in casa anche i figli della coppia, che si erano barricati nella cameretta in attesa che le urla cessassero. Dorina Alla era emigrata dall’Albania per sfuggire al terremoto. Qui aveva trovato la sua stabilità, ma la mano di suo marito l’ha uccisa con un martello a soli 39 anni, nell’abitazione di Pove del Grappa in provincia di Vicenza. I sue si erano trasferiti lì da circa quattro anni insieme ai figli di 13 e 9 ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 20 aprile 2021)lae si. Uccisa a soli 39 anni anella sua abitazione di Pove del Grappa. La donna, di origini albanesi, viveva in Italia da molti anni insieme a suo marito di 51 anni. Proprio lui l’ha uccisa dopo una violenta lite avvenuta tra le mura domestiche. Presenti in casa anche i figli della coppia, che si erano barricati nella cameretta in attesa che le urla cessassero.Alla era emigrata dall’Albania per sfuggire al terremoto. Qui aveva trovato la sua stabilità, ma la mano di suo marito l’ha uccisa con un martello a soli 39 anni, nell’abitazione di Pove del Grappa in provincia di. I sue si erano trasferiti lì da circa quattro anni insieme ai figli di 13 e 9 ...

Advertising

infoitinterno : Vicenza, uccide la moglie a martellate e si costituisce - RItalia_N : Vicenza, muratore albanese massacra la moglie a martellate davanti ai figli e la uccide: arrestato: - mirellaladini : RT @ilgiornale: Il dramma si è consumato in una casa di Pove del Grappa, piccolo centro in provincia di Vicenza. I figli della coppia erano… - ilgiornale : Il dramma si è consumato in una casa di Pove del Grappa, piccolo centro in provincia di Vicenza. I figli della copp… - infoitinterno : Vicenza, uccide la moglie a martellate e si costituisce -