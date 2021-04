Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALANDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA F. FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO INTENSO POI SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, DISAGI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ...