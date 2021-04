Vaccino, attesa per l’Ema su J&J. Sileri: «Possibili restrizioni per fasce d’età, come per AstraZeneca» (Di martedì 20 aprile 2021) È oggi il giorno del giudizio per il Vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson, sospeso negli Stati Uniti dopo sei casi sospetti di trombosi. A ore, infatti, sarà l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ad esprimersi sui Possibili legami fra il farmaco e i casi molto rari di trombi sanguigni rilevati. «È verosimile che verrà messa una restrizione per età, come per AstraZeneca, sopra i 55-60 anni», azzarda dagli studi di Mattino 5 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Dopo la sospensione in America, l’azienda farmaceutica aveva deciso anche di ritardare le consegne dei suoi vaccini monodose. Una decisione che sta mettendo in pausa e rallentando la campagna vaccinale europea. Oggi si pronuncia l’Agenzia Ue del farmaco Ospite della trasmissione mattutina di Canale 5, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) È oggi il giorno del giudizio per ilanti-Covid di Johnson&Johnson, sospeso negli Stati Uniti dopo sei casi sospetti di trombosi. A ore, infatti, sarà(l’Agenzia europea del farmaco) ad esprimersi suilegami fra il farmaco e i casi molto rari di trombi sanguigni rilevati. «È verosimile che verrà messa una restrizione per età,per, sopra i 55-60 anni», azzarda dagli studi di Mattino 5 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Dopo la sospensione in America, l’azienda farmaceutica aveva deciso anche di ritardare le consegne dei suoi vaccini monodose. Una decisione che sta mettendo in pausa e rallentando la campagna vaccinale europea. Oggi si pronuncia l’Agenzia Ue del farmaco Ospite della trasmissione mattutina di Canale 5, ...

