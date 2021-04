Usa: sparatoria a Long Island, vittima è dipendente negozio (Di martedì 20 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 20 - La persona uccisa nella sparatoria in un supermercato a Long Island è un dipendente di 49 anni. Lo ha riferito la polizia, secondo cui al momento dell'attacco dentro il negozio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 20 - La persona uccisa nellain un supermercato aè undi 49 anni. Lo ha riferito la polizia, secondo cui al momento dell'attacco dentro il...

