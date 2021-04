Uomini e Donne, la rivelazione dell’ex tronista: “Qualche anno fa ho avuto dei problemi al cuore” (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex protagonista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha voluto aggiornare i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. Proprio sulla sua salute, il ragazzo ha fatto una rivelazione inaspettata. “Ho avuto dei problemi al cuore” – Prima corteggiatore e poi tronista, Giulio ha fatto molto discutere durante il suo percorso nel dating show. Uscito L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex protagonista di, Giulio Raselli, ha voluto aggiornare i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. Proprio sulla sua salute, il ragazzo ha fatto unainaspettata. “Hodeial” – Prima corteggiatore e poi, Giulio ha fatto molto discutere durante il suo percorso nel dating show. Uscito L'articolo

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - stanzaselvaggia : Sì, anche gli uomini cadono nelle dipendenze affettive, anche le donne possono essere delle abili manipolatrici. E… - quinonsischerza : @marcovoltaico @claudiomilani6 @iannetts70 @AlleviLaura @SerenaBellavita @Agnese73186871 @claudeger55 Eppure si par… - Antonietta_Past : Conosco diversi uomini che si dicono di sinistra, che in teoria condannano la violenza contro le donne, ma davanti… -