Ucciso in una lite nel Napoletano, la figlia: "E' stato un agguato" (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – "Mio padre si è fatto ammazzare per me, per difendermi. Lo hanno colpito prima con un crick e poi accoltellato". Parla Anna Maria Cerrato, 20 anni, figlia di Maurizio, il 61enne morto ieri sera dopo una lite in un parcheggio a Torre Annunziata (Napoli). "Mi ha difesa perché mi avevano fatto un dispetto. Qualcuno mi ha bucato la ruota dell'auto perché avevo preso il loro posto che avevano occupato con una sedia – spiega – Poi ho trovato la ruota forata. Io ho preso la sedia e l'ho messa per dispetto sul cofano della loro auto". Sembrava finita lì e invece no. "In due hanno picchiato me e mio padre che era accorso per le mie urla e per cambiare la ruota. Lo hanno accoltellato. È stato un agguato, non la conseguenza di una lita, ma una spedizione ..."

