Traffico Roma del 20-04-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare trafficata ma senza disagi di rilievo la carreggiata esterna tra la Pontina e la diramazione Roma Sud treni interna possibili rallentamenti tra Settebagni e Prenestina su via del Foro Italico trafficato Come di consueto il tratto tra Corso di Francia e via Solaria Provenendo dall'olimpico Nel frattempo sono state riaperte al Traffico la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio è quella della Nuova Circonvallazione interna per chi va a San Giovanni dopo gli incidenti del primo pomeriggio che ne avevano comportato le chiusure a San Basilio a Roma prudenza perché c'è un incidente su via Fabriano vicino via Fiuminata rallentamenti per Traffico intenso sulla Cassia tra Tomba di Nerone La Storta in tutte le direzioni

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Enac, nel 2020 crollo traffico aereo, passeggeri - 72,5% ... - 61,1%, rispetto al traffico internazionale, - 78,3%, con un totale di circa 27.700.000 passeggeri. L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per numero di passeggeri, seguito da ...

Voli: Enac pubblica i dati di traffico 2020 (2) ...45 aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. A seguire la graduatoria dei primi aeroporti per numero di passeggeri. Aeroporto Passeggeri Variazione sul 2019 Incidenza sul totale 1. Roma ...

Voli, passeggeri in calo del 72,5% nel 2020 L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per numero di passeggeri Tra le compagnie al primo posto la compagnia Ryanair, seguita da Alitalia e da EasyJet Europe Punte di oltre il -90% i ...

