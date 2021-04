The-Flash: sono iniziate le riprese del film DcComics (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri 19 Aprile 2021 sono iniziate le riprese del film The-Flash il nuovo capitolo DcComics targata Warner Bros. Il supereroe sarà interpretato da Ezra Miller il giovane e talentuoso attore che ha recitato anche nella pellicola tanto richiesta e amata dal pubblico Zack Snyder’s Justice League. Flash (Barry Allen) vivrà una nuova avventura che lo porterà nel mezzo di un mondo crudele dove la violenza la fa da padrone. The Flash: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West The-Flash: dove è stato annunciato l’inizio delle riprese? Con un post sulle pagine social della DcComics, Warner Bros ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di The-Flash, il nuovo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri 19 Aprile 2021ledelThe-il nuovo capitolotargata Warner Bros. Il supereroe sarà interpretato da Ezra Miller il giovane e talentuoso attore che ha recitato anche nella pellicola tanto richiesta e amata dal pubblico Zack Snyder’s Justice League.(Barry Allen) vivrà una nuova avventura che lo porterà nel mezzo di un mondo crudele dove la violenza la fa da padrone. The: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West The-: dove è stato annunciato l’inizio delle? Con un post sulle pagine social della, Warner Bros ha annunciato ufficialmente l’inizio delledi The-, il nuovo ...

