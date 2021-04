Superlega, parla Johnson: “Nessuna misura esclusa per fermarla” (Di martedì 20 aprile 2021) Nessuna misura è “fuori dal tavolo” per bloccare la Superlega: è l’impegno formalizzato da Boris Johnson a nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio inglese (FA e Premier League) e con rappresentanti del tifo organizzato conclusasi a Downing Street.“Il primo ministro – si legge in una nota – ha confermato il suo “irremovibile sostegno” ai tifosi e che “il governo non resterà a guardare che un pugno di proprietari crei un negozio chiuso” agli altri club. E’ stato inoltre “chiaro sul fatto che Nessuna misura è esclusa, comprese le opzioni legislative per assicurare che questa proposta sia fermata”. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021)è “fuori dal tavolo” per bloccare la: è l’impegno formalizzato da Borisa nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio inglese (FA e Premier League) e con rappresentanti del tifo organizzato conclusasi a Downing Street.“Il primo ministro – si legge in una nota – ha confermato il suo “irremovibile sostegno” ai tifosi e che “il governo non resterà a guardare che un pugno di proprietari crei un negozio chiuso” agli altri club. E’ stato inoltre “chiaro sul fatto che, comprese le opzioni legislative per assicurare che questa proposta sia fermata”. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - marattin : “Perché non dici niente sulla #SuperLega?”. Perché quando succede qualcosa di non banale, si approfondisce, si pens… - lofioramonti : Si è sciolto l’iceberg più grande del mondo, grande 6mila chilometri quadrati. Il clima impazzito ci spinge dentro… - Sugar_Mind : RT @giampdisan: '#Ceferin parla di trasparenza. Bene, io so quanto guadagna LeBron James, tutti sanno quanto guadagno io. Ma nessuno sa qua… - Fede_Campa1 : @fava_andre @MatteoGeorge5 Senza questo FairPlay non ci sarebbe la superlega e ora non farebbero tutti i preti. Gua… -