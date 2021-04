Superlega | l’accusa del calciatore dell’Atalanta Gosens | “La gente muore e loro pensano ad arricchirsi”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Da ieri mattina tutti, veramente tutti, hanno detto lasulla. Capi di governo, ex sportivi, ex dirigenti di calcio, attori, artisti. Tutti, hanno parlato tutti. Tranne: i calciatori (soprattutto quelli dei club sotto l’occhio del ciclone) forse in imbarazzo perché comunque chi lal’ha progettata è ildatore di lavoro, o – magari – potrebbe diventarlo in futuro, non hanno pronunciato neanche una parola. In pochi hanno preso il coraggio di alzare la voce, e uno, ad esempio, è stato l’ex Real Madrid e Arsenal (e campione del mondo con la Germania) Mesut Ozil, oggi in Turchia al Fenerbahce, che ieri ha scritto: “I bambini crescono, sognando di vincere la Coppa del mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento dei grandi tornei è che si disputano solo ...