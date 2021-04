Salvini comprende lo sfogo da “papà” di Beppe Grillo (Di martedì 20 aprile 2021) Il video di Beppe Grillo ha condizionato e sta condizionando il dibattito politico. Molte voci di condanna sono arrivate da alcuni esponenti del Movimenti 5 Stelle e del Partito Democratico. Ma ci sono anche altri personaggio politici che hanno compreso lo sfogo del comico genovese dopo le gravi accuse di stupro emerse nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Tempio Pausania (Sassari) nei confronti del figlio Ciro e dei suoi amici. Anche Matteo Salvini, nelle vesti di garantista, si mette nella posizione di chi non vuole condannare le parole del “papà” Beppe Grillo, ma chiede ai pentastellati di assumere una posizione di coerenza. “Non giudico il padre, non entro in polemiche familiari, lo sfogo del padre lo comprendo – ha dichiarato il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il video diha condizionato e sta condizionando il dibattito politico. Molte voci di condanna sono arrivate da alcuni esponenti del Movimenti 5 Stelle e del Partito Democratico. Ma ci sono anche altri personaggio politici che hanno compreso lodel comico genovese dopo le gravi accuse di stupro emerse nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Tempio Pausania (Sassari) nei confronti del figlio Ciro e dei suoi amici. Anche Matteo, nelle vesti di garantista, si mette nella posizione di chi non vuole condannare le parole del “, ma chiede ai pentastellati di assumere una posizione di coerenza. “Non giudico il padre, non entro in polemiche familiari, lodel padre lo comprendo – ha dichiarato il ...

